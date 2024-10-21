بالفيديو.. لليوم الـ17 شمال غزة تحت القصف والحصار والتجويع

العالم - خاص العالم

عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، هي العادة اليومية لجيش الاحتلال، للاستمرار في جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. فضلا عن الجرائم الاخرى وليس اخرها فلليوم السابع عشر تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

مصادر محلية أفادت بأن آليات الاحتلال تواصل إطلاق نيرانها بكثافة على سكان المخيم، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال نسف مربعات سكنية غربي مخيم جباليا، وأغارت طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمالها، وهزّت انفجارات متتالية المدينة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

بدوره قال الدفاع المدني في غزة إن الاحتلال يستخدم سياسة القتل الحصار والتجويع في مخيم جباليا ويمنع فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المخيم ومناطق الشمال وإجلاء الجرحى كما أعلن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع ان الوضع كارثي في المستشفى ورصيد الأدوية .

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بكثافة شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية على شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع وقصف على مناطق شمال مخيم النصيرات.

في غرب مدينة غزة استشهد مواطنان جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شارع أحمد ياسين وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت المدينة

أما في خانيونس جنوب القطاع، فاستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار على منطقة الزنة شرق المدينة كما قصفت مدفعية الاحتلال، المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة.