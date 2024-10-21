طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل استهداف منازل وتجمعات النازحين

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، كما واصلت اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

ولليوم السابع عشر تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة تنتشل شهيدين من محيط مفترق زغلول شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما انتشلت طواقم الدفاع المدني شهدين من محيط صالة ريماس شمال مدينة رفح ونقلهم إلى مستشفى ناصر بخانيونس.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال تواصل إطلاق نيرانها بكثافة في مخيم جباليا شمال غزة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال نسف مبان سكنية غربي المخيم.

واستشهد مواطنان جراء قصف مدفعي إسرائيلي على شارع أحمد ياسين غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف بيت لاهيا وجباليا شمال غزة، فيما أغارت طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من مدينة غزة وشمالها، حيث هزّت انفجارات متتالية المدينة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي.

وفي خانيونس جنوب القطاع، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار في منطقة الزنة شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المواطنين أصيبوا بجراح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة القريناوي بمخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد الطفل محمد لبد، فجر اليوم الإثنين، متأثرًا بجراحه الحرجة التي أصيب بها في قصف الاحتلال مدرسة حفصة قرب بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، قبل يومين.

وقصفت مدفعية الاحتلال، فجر الإثنين، المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة. تزامنًا مع تجدد القصف المدفعي على مخيم جباليا شمالي القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارة على مخيم الشاطئ ومحيط فندق المشتل، غرب مدينة غزة، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. بينما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال مخيم النصيرات.