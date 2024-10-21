'اسرائيل' تقصف فروع مؤسسة مالية في لبنان.. ما السبب؟..

العالم - لبنان

القرض الحسن هي جمعية مالية اجتماعية تكافلية تأسست في ثمانينيات القرن الماضي، وتعمل على تقديم قروض مالية للمحتاجين في لبنان من مختلف الطوائف وبدون فوائد.

بدأت المؤسسة عملها في لبنان عام 1983 وحصلت على ترخيص من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987.

وتعرف الجمعية بأنها جمعية أو شخص معنوي لبناني مرخص وتعمل وفق القوانين اللبنانية، وتقدم تفاصيل موازنتها وتسييرها وإدارتها للسلطات المعنية. وبأنها جمعية اجتماعية خيرية لا تهدف للربح، وتسعى إلى إحياء سنّة القرض الحسن في المجتمع، وأن مصادر تمويلها تعتمد على حسابات مساهمة من فاعلي خير، أو ما يمكن تسميته تبرعات وإيداعات لأموال.

عملها ذو طابع خيري واجتماعي بالأساس، وتقدم القروض لكل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية دون تفرقة بسبب الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي.

تقدم المؤسسة خدمات عدة لزبائنها، في صورة أشكال منوعة من القروض، ومن أبرزها قروض لتركيب نظام الطاقة الشمسية، وقروض المهن والحرف لمساعدة الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس أو تطوير أعمالهم ومشاريعهم الصناعية والزراعية وقروض للمساعدة في شراء أو بناء سكن، وقروض للمساعدة على الزواج وغيرها من الخدمات الاخرى.

وقبل سنوات فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المؤسسة واتهمتها بنقل أموال بشكل غير مشروع وتقويض استقرار الدولة اللبنانية بحسب ادعاءات الادارة الامريكية.