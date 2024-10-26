ردود فعل الشارع الإيراني بعد تطاول الكيان على حرمة الأراضي الإيرانية

العالم – خاص بالعالم

وقال بائع إيراني في السوق:" كباقي الأيام كل أصحاب المحلات جاؤوا إلى مزاولة أعمالهم لأننا لدينا ثقة بالقوات المسلحة والمنظومات الدفاعية وقائد الثورة الاسلامية.

وها هم الإيرانيون مرة أخرى يوجهون صفعة مؤلمة لكيان الإحتلال الإسرائيلي بثقتهم ببلادهم من كل النواحي ويفندون كل الحرب الاعلامية التي تشنها القنوات المعادية كما استهزؤوا بالهجوم الاسرائيلي المهزوم.

وقالت سيدة إيرانية:" لم أسمع أي شيء وحتى لو كنت سمعت، لا أخاف لان لديّ ثقة كاملة بقدرات وطاقات بلدي، هم من شدة خوفهم من قدرات إيران، ضربوا مفرقعات ظنا منهم أن الشعب الإيراني سيخضع نحن نثق بشجاعه وبساله وحكمه المسؤولين الايرانيين".

لا خلل في الحياة اليومية الاسواق تعج بالناس الكل خرج لممارسة النشاطات كالعادة بكل طمانينة وارتياح منهم من خرج للتسوق ومنهم للتنزه، ومنهم من زاول عمله دون الاكتراث لما حصل، وحتى البعض لم يكن على إطلاع بالهجوم الإسرائيلي.

وقال مواطن إيراني:" نحن لم نسمع أصوات الضربات والحمد لله إن المنظومات الدفاعية تصدت لكل الصواريخ ونحن كالعادة نمارس عملنا مثل كل صباح".

وقال عامل إيراني:" كيان الإحتلال أراد أن يزرع الرعب في قلوب الإيرانيين، لكن كما ترون إن كل المحلات مفتوحة والكل على رأس عمله".

الشعب الايراني استنكر حماقة كيان الإحتلال الإسرائيلي بالتطاول على حرمة الأراضي الإيرانية، فعندما يكون الشعب يتمتع بحكومة تصون حدود البلاد، وتلجم كل عدو معتد، فلا خوف يمكن أن يتسرب إلى قلبه".

وقالت سيدة إيرانية:"أوجّه شكري لجنود الوطن اهدوني الطمأنينة حتى أتمتع بليلة هادئة".

تمخّض الجبل فولد فأرا، تهديدات على مدى 20 يوما لم يتجسد منها شيء، وها هم الإيرانيون يواصلون حياتهم اليومية بشكل طبيعي.

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