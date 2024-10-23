مراسم تأبين للشهيد السنوار في مکتب حماس بطهران

العالم - مراسلون

وقال ابطحي في تصريح خص به قناة العالم ان الشهيد يحيی السنوار، کان الأکثر تميزاً بين جميع الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم للدفاع عن القضية الفلسطينية خلال عملية طوفان الاقصی.

وأشار ابطحي الی التعازي التي تُقدم بمناسبة استشهاد السنوار، مؤکداً ان الکثير من شعوب العالم من امريکا اللاتينية الی أقصی أسيا تندب الشهيد السنوار، وهذا ما يثبت ان الشهيد يحيی السنوار، أصبح اسطورة في العالم.

هذا واستقبل ممثل حرکة حماس في طهران، خالد قدومي، العديد من المسؤولين الايرانيين لاسيما الرئيس مسعود بزشکيان ونواب البرلمان ومسؤولين من حرس الثورة الاسلامية، الذين زاروا مکتب حماس في طهران لتقديم واجب العزاء بمناسبة استشهاد القائد يحيی السنوار.