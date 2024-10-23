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خرازي: السنوار لعب دورا بارزا في تعزيز قوة حماس وفلسطين

خرازي: السنوار لعب دورا بارزا في تعزيز قوة حماس وفلسطين
الأربعاء ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية كمال خرازي بان القائد الشهيد يحيى السنوار لعب دورا بارزا في تعزيز قوة حماس وفلسطين.

العالم - ايران

وفي تصريحه للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش مراسم تأبين الشهيد يحيى السنوار في مكتب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بطهران: ان السجل التاريخي للنضال الفلسطيني أظهر ذلك جيدا، وقد فقد الشعب الفلسطيني شخصيات عظيمة جدا.

واضاف: ان شخصية السنوار كانت مميزة حيث ناضل منذ الطفولة حتى اللحظة الأخيرة من حياته، وكان له دور بارز في تعزيز قوة حماس وفلسطين.

وأكد أن استشهاده لن يضعف المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة ضد الكيان الصهيوني السفاح، وسيحل محله شباب وشخصيات أخرى يواصلون الطريق.

وأضاف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: بالنسبة للشعب الفلسطيني، هي مسألة حياة أو موت، فحياتهم في خطر في ظل هذه الفظائع التي ترتكبها "إسرائيل"، لذا فإن مثل هذا الشعب بوجود مثل هؤلاء القادة لن يتوقف عن النضال".

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