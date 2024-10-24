بزشكيان: بريكس، نموذج ناجح للتعاون من اجل التخلص من الاحادية القطبية

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمة القاها الرئيس بزشكيان في مؤتمر "بريكس بلس" بمشاركة قادة وكبار مسؤولي 9 دول اعضاء و 27 دولة صديقة لبريكس وذلك بعد يوم واحد من القمة الرئيسية لهذه المجموعة في قازان الروسية.

واعرب رئيس الجمهورية في كلمته عن تمنياته بان تشكل هذه المشاورات والمداولات، خطوة باتجاه اقامة نظام اكثر عدلا على قاعدة الرضا الجماعي مضيفا ان النزعة للائتلافات واقامة العلاقات الودية تشكل مطلبا للعديد من الدول لكي تتخلص من هيمنة الاحادية القطبية.

واضاف ان دعائم النظام احادي القطب، قد تزعزت بشدة، وان العديد من الهياكل الدولية بما فيها مجلس الامن الدولي وصندوق النقد الدولي، قد فقدت فاعليتها على خلفية نفوذ الدول الغربية.

واكد ان بريكس استطاعت في ضوء اهدافها الكبيرة، التحول الى نموذج ناجح للتعاون بين الدول على الصعيد الدولي.

واكد بزشكيان ان العالم الافضل، هو مكان لا توجد فيه عقوبات وحروب وعدوان واعتداءات على الدول والابادة الجماعية، وان تحل التعددية القطبية محل الاحادية القطبية مضيفا انه في هكذا عالم، ستحل المساواة محل التمييز، والشفافية محل الخداع، والحوار محل الحرب.

وتابع رئيس الجمهورية ان العالم واجه في العام الماضي، حوادث كثيرة بينما تعرضت مركبات السلام والامن لا سيما في غرب اسيا، لتهديدات جادة.

واكد ان الكيان الصهيوني ومع تجاهله لمبادئ القانون الدولي وتخطي الخطوط الحمر، احدث موجهة جديدة من العنف والرعب، وأضاف صفحة اخرى الى تاريخ الحافل بالجريمة.

يذكر ان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان كان قد وصل يوم الثلاثاء الماضي الى قازان بروسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في الدورة الـ16 لقمة بريكس التي عقدت في الفترة من 22 الى 24 الجاري.