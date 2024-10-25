23 شهيدا في خان يونس والاحتلال يقتحم 'سعير والظاهرية وبيت أمر' بالخليل

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر محلية تأكيدها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا بمنطقة المنارة جنوبي مدينة خان يونس، ارتقى على إثره 23 مواطنا معظمهم أطفال ونساء.

كما نقلت (وفا)، عن مصادر محلية قولها، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الجمعة، بلدات الظاهرية وبيت أمر وسهير في محافظة الخليل بعدة آليات جابت عدة مناطق، فيما داهم جنود الاحتلال منزلا في منطقة ابو شاور ببلدة سعير، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

إصابة طفل برصاص الاحتلال

وقبيل فجر اليوم، أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال المتمركزة على مفترق الكسارة في المنطقة الجنوبية، أطلقت الرصاص الحي صوب طفل، ما أدى إلى إصابته بجروح في قدمه.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالطفيفة.