حزب الله ينشر مشاهد استهداف قاعدة الكرمل بصواريخ 'نصر 2'

العالم _ لبنان

وأعلن حزب الله، صباح اليوم الجمعة قصف قاعدة الكرمل جنوبي مدينة حيفا بصواريخ نوعية، وسط استهدافها موقعين آخرين بصلية صاروخية.

وقالت المقاومة اللبنانية في أولى بلاغاتها العسكرية:" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة ‌‏25-10-‌‏2024، قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) بصلية صاروخية نوعية‏".

كما أعلن "حزب الله"، استهداف 5 دبابات "ميركافا" جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، وذلك بعدما أشار صباح اليوم إلى استهداف دبابتي ميركافا على أطراف بلدة العديسة بصاروخين موجهين، مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.

وذكر "حزب الله" في بيانات متتالية، أن مجاهديه استهدفوا قوة إسرائيلية تساندها دبابة ميركافا باتجاه حولا عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة بصاروخ موجّه ما أدى إلى تدميرها، وأمطروا القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخيّة وأوقعوها بين قتيل وجريح.

ومنذ الثامن من أكتوبر من العام الماضي، تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان إسناد جبهة قطاع غزة في مواجهة آلة البطش "الإسرائيلية"، التي تمارس حربها الشرسة على غزة منذ السابع من الشهر نفسه، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح ومفقود، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.