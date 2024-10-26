المكتب السياسي لانصارالله يدين العدوان الصهيوني على ايران

العالم _ اليمن

وقال مكتب حركة انصارالله في بيان له: العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية امتداد للعربدة الصهيونية بحق شعوب المنطقة والسلم والأمن الدوليين.



وتابع: استهداف إيران يأتي على خلفية موقفها الرسمي والشعبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها حرب الإبادة في غزة.



وأكد المكتب السياسي لحركة انصارالله التضامن المطلق مع الحكومة الإيرانية وحقها المشروع في الرد على الاعتداءات الصهيونية المتوالية.

واضاف: نثق في أن مثل هذه الهجمات لن تكسر إرادة المقاومة ولن تحول دون المضي على خط القادة الشهداء.

هذا وشن كيان الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الثانية من فجر يوم السبت هجوما من خارج الحدود على ايران ما خلف أضرارا محدودة.

وسمع دوي انفجارات إثر تصدي منظومة الدفاع الجوي الايرانية لمحاولات كيان الاحتلال استهداف بعض القواعد العسكرية في محافظات طهران وإيلام وخوزستان.

مقر الدفاع الجوي الايراني أفاد في بيان بأنه وعلى الرغم من التحذيرات السابقة التي وجهها مسؤولو الجمهورية الإسلامية لكيان الاحتلال لتجنب أي مغامرات إلّا أن هذا الكيان هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وايلام وأن منظومة الدفاع الجوي نجحت بالتصدي لهذا الهجوم العدواني الذي خلف اضرارا محدودة.