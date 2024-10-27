قاليباف: الرد على عدوان الكيان الصهيوني أمر حتمي

العالم - ايران

وقال قاليباف في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد: إن نجاح وجهاد المضحين في الدفاعات الجوية للجيش والحرس الثوري أظهر أن الكيان الصهيوني أصبح دائما أضحوكة في العالم عندما يواجه شعب إيران الابي في كل معركة.‌

واضاف: إن المقارنة بين عملية الوعد الصادق 2 والعمل العسكري الأخير لكيان الصهيوني دليل واضح على قوة الردع التي تتمتع بها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليس للكيان الصهيوني من إنجازات سوى الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال العزل في غزة ولبنان.

ووصف قاليلف العدوان الصهيوني ضد إيران عملا سلبيا تحول إلى هزيمة أخرى لهذا الكيان الغاصب، وقال : إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر نفسها صاحبة حق الدفاع عن النفس في إطار الحق الأصيل في الدفاع المشروع وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والرد على هذا العدوان سيكون أمرا حتميا ومتوافقا مع المتطلبات.

واردف قائلا: نحذر اميركا التي تعتبر الداعم والشريك الرئيسي في جميع جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ومن أجل وقف قتل الأبرياء في غزة ولبنان ومنع انتشار حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة برمتها، ينبغي كبح جماح الكيان الصهيوني غير الشرعي وفرض وقف دائم لإطلاق النار وعدم السماح لهذا الكيان بمصير كارثي لنفسه ولحلفائه بالتهور والترويج للحرب.

كما أعرب رئيس البرلمان الايراني عن تقديره لدول الجوار التي أدانت الأعمال العدوانية وغير القانونية لكيان الاحتلال الصهيوني، وقال: نؤكد أن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدفاع عن السلام والأمن الإقليميين هو مسؤولية فردية وجماعية لجميع دول المنطقة، ولن يتمكن الجميع من تحقيق هذا المبدأ إلا بالتعاون والالتزام العملي.