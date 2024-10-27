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الرئيس الإيراني: سنرد بشكل مناسب على العدوان الصهيوني

الرئيس الإيراني: سنرد بشكل مناسب على العدوان الصهيوني
الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأحد، ان الجمهورية الاسلامية سترد بشكل مناسب على العدوان الصهيوني، ولن تتراجع أبداً أمام المعتدي.

العالم _ إيران

وقال بزشكيان، في اجتماع مجلس الوزراء إن: الجمهورية الإسلامية أثبتت خلال الـ45 عاماً الماضية أنها لن تتراجع أبداً أمام المعتدي.

واكد بزشكيان: نحن لسنا دعاة حرب، لكننا ندافع عن حقوق الشعب وعن بلدنا وسنرد بشكل مناسب على العدوان الصهيوني.

واشار بزشكيان إلى ان رقعة الصراع ستتوسع في حال استمرت الاعتداءات الصهيونية.

ولفت رئيس الجمهورية الى، ان جرائم الكيان الصهيوني باتت مكشوفة امام اعين العالم اجمع اليوم.

وتابع قائلا : العالم كله يشاهد اليوم، بان الدول المناصرة لهذا الكيان الغاصب وعلى راسها امريكا، تدعي الدفاع عن حقوق الانسان والحرية، لكنها اتخذت جانب الصمت امام المجازر التي راح ضحيتها عشرات الالاف من النساء والاطفال بفعل الكيان الصهيوني السفاح.

وتساءل بزشكيان : هل هؤلاء الاطفال ارهابيون؟، وهل حرمان الشعب المظلوم في غزة من الغذاء والدواء، يعدّ من مبادئ الحرب والعالم المتحضر؟

واستطرد الرئيس الايراني : ان الضمائر الحية في انحاء العالم، عبّرت عن استنكارها من الكيان الصهيوني الجزار وجرائمه.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تقدم بزشكيان بالعزاء الى عوائل الشهداء الاربعة من قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني الذين ارتقوا في سبيل الدفاع عن سماء البلاد، وايضا شهداء قوى الامن الداخلي الذين ارتقوا اثر الهجوم الارهابي في مدينة تفتان (بمحافظة سيستان وبلوشستان – جنوب شرقي البلاد)؛ مؤكدا على المسؤولين المعنيين بملاحقة ومعاقبة العناصر الارهابية التي تقف وراءه.

وفي الختام، ثمّن الرئيس بزشكيان جهود وزير الخارجية عباس عراقجي، والدبلوماسية الفاعلة التي تجسدت في نشاطات الخارجية خلال الايام الاخيرة.

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