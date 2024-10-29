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كاميرا العالم ترصد حجم الدمار الهائل في الضاحية الجنوبية!

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

بمهمة إعلامية ميدانية خاصة لكاميرا قناة العالم الإخبارية، تم توثيق حجم الدمار الهائل في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد مرور نحو 40 يوماً على بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.

العالم _ مراسلون

وتظهر اللقطات الملتقطة من قبل كاميرا العالم مبانٍ سويت بالأرض ولم تعد صالحة للسكن، بالقرب من أوتوستراد السيد هادي نصر الله، حيث تم رصد العديد من المجمعات السكنية والمحلات التجارية التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية المتعددة، والتي استخدمت فيها أسلحة وقذائف محرمة دولياً.

كما تم توثيق النيران المشتعلة وأعمدة الدخان التي ما زالت تسيطر على المنطقة بعد القصف، حيث أفادت مراسلة قناة العالم بأن رائحة البارود لا تفارق الأجواء.

تعكس هذه الهمجية العدوانية إفلاس كيان الاحتلال الإسرائيلي عسكريا والهزيمة التي لحقت به في الميدان، في محاولة عبثية منه لزعزلة العلاقة بين المقاومة وأهلها.

ولم تسلم منطقة الجاموس أيضا من العدوان رغم كونها منطقة حيوية اقتصادية، حيث تعرضت منذ يومين لحوالي 5 غارات.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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