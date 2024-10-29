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كاميرا العالم توثق همجية الإحتلال في مدينة صور اللبنانية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

رغم كثافة الغارات وعنفها التدميري ابت مدينة صور، إلا أنها تبقى عنوانا للحضارة الإنسانية بوجه الإرهاب الاسرائيلي، متجذرة في التاريخ ومتمسكة بعيشها المشترك الذي يحاول الاحتلال ضرب اواصر العلاقات فيها من خلال غارات عشوالية استهدفت منازل ومباني المواطنين على اختلاف مشاربهم الدينية.  

العالمخاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في مدينة صور، هذه المدينة التي لم تسلم مرة جديدة من العدوان الإسرائيلي والتي منيت بسبع غارات متتالية وكان هذا المشهد الذي نراه.

وأشار مراسلنا من أمام المباني المدمرة جنوب لبنان إلى الدمار الكبير الذي سوّى الأبنية بالأرض وأملاك الناس الخاصة وهذا المكان بالتحديد هو عبارة عن مجمع مطاعم ومباني سكنية يقطنها مدنيون بامتياز، وهذه الغارات إن دلت إنما تدل على إفلاس الإحتلال الاسرائيلي من أن أهدافه باتت هباء وهو لا يستهدف إلا الأبنيه والمدنيين والسكان الذين تمسكوا بارضهم ومدينتهم وبقوا على هذا الصمود حتى دمرت منازلهم.

وفي مقابلة مع قناة العالم قال حسين جشي عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن مدينة صور هي مدينة الحضارة، مدينة العيش المشترك مدينه الإمامين السيد عبد الحسين شرف الدين والإمام الصدر، هذا العدو عندما يستهدف صور فهو يستهدف العيش المشترك ويستهدف البلد الوطن ككل، وهذا شاهد واضح هنا اليوم حيث استشهد سبعة أشخاص من عائلة بكاملها: زوج وزوجة وأولاد فهذا شاهد، ولا يوجد، لا سلاح ولا أي شيء له علاقة بالعسكر".

وتابع جشي: العدو الصهيوني عاجز عن أن يحقق أي مكتسبات في الميدان، فهو يحاول أن يعوّض من هزائمه ليفتش على نصر موهوم من خلال استهداف المدنيين وللأبنية".

إذا مدينة صور، ورغم جراحها ورغم دمارها، تبقى من المدن التي لا يمكن أن تستسلم أبدا لأي تهديد أو وعيد من الإحتلال الإسرائيلي، مدينة صور مدينة الصمود مدينة الحضارة عاصمه قرى قضاء مدينه صور.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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