الموت يفجع الفنانة المصرية 'شمس البارودي'

العالم _ حوادث

وأعلن محمد يوسف الشقيق الأصغر للفنان، عن وفاة شقيقه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من دون الكشف عن تفاصيل الوفاة أو موعد الجنازة والعزاء.

وقال : "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته.

لتعلن بعدها بدقائق زوجة الراحل الفنانة شمس البارودي عن VPDGI بكلمات مختصرة، دون أن توضح أيضا أسباب الوفاة.

يذكر أن الفنان ولد في 14 أبريل/نيسان 1934، وتزوج في بداية حياته من الفنانة لبلبة في عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات ثم انفصلا عام 1972.

ليتزوج بعدها من شمس البارودي في نفس العام، واستمر زواجهما حتى وفاته.

وقدم الفنان حسن يوسف عددا كبيرا من الأعمال التي سطع بها نجمه في دنيا الفن، وكانت مرحلة الستينيات هي مرحلة توهجه الفني، حيث شارك نجمات السينما أدوار البطولة، كما شارك بإخراج العديد من الأعمال السينمائية.

كما نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وكان يوسف ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى دراسته في كلية التجارة عام 1955.

أما على الصعيد الفني، فكان أول أدواره في فيلم "أنا حرة" عام 1959، ثم تألق بـ"في بيتنا رجل"، و"الخطايا"، و"أم العروسة".

وفي التلفزيون، قدم أعمالا كثيرة أبرزها "ليالي الحلمية"، و"محمد رسول الله"، و"الشراع المكسور"، و"ألف ليلة وليلة"، ومسلسل "إمام الدعاة" الذي قدم فيه قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.