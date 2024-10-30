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ايران تدين قرار "إسرائيل" ضد الأونروا وتدعو مجلس الأمن لايقاف آلة الحرب الاسرائيلية

ايران تدين قرار
الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

 أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن "غزة تعاني من حملة لا هوادة فيها من الدمار والمعاناة"، وقال: إننا ندين بشدة القرار الأخير للكيان الإسرائيلي باستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا لمنعها من تقديم الدعم الحيوي للاجئين الفلسطينيين.

العالم - ايران

يتبع ..

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