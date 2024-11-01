قائد الثورة الإسلامية: النصر حليف جبهة المقاومة

العالم- ايران

وقال اية الله خامنئي في كلمة له لقاها خلال استقباله القائمين على احياء ذكرى شهداء محافظ فارس جنوب غرب البلاد: نحن اليوم نواجه قضية رئيسية وهامة تصنع التاريخ وهي متعلقة بمنطقة غرب آسيا ولبنان وغزة والضفة الغربية، مشير الى ان كل حدث من هذه الأحداث يمكن أن يكون مصدرا لحركة تاريخية صوب اتجاه ما.

واضاف سماحته: لو لم تكن شخصيات أمثال الشهيد يحيى السنوار تقاتل حتى اللحظة الأخيرة، لكان مصير المنطقة شكل آخر.. لو لم تكن كبار الشخصيات مثل الشهيد السيد حسن نصر الله الذين مزجوا الجهاد والحكمة والشجاعة والتضحية وجسدوها في الميدان لكانت الحركة ( التاريخية) في اتجاه آخر.

ولفت سماحته الى ان الكيان الصهيوني والحضارة الغربية منيا بهزيمة كبرى، قائلا: لقد فشل هذا الكيان لأنه ظن أنه يستطيع بسهولة القضاء على فصائل المقاومة، مضيفا: قام الكيان الصهيوني بقتل ما يزيد عن خمسين ألفاً من المدنيين العزل، وعدد من قادة المقاومة البارزين، الا انه هذا لم يترك تأثيرا على جبهة المقاومة بل هي تقاتل اليوم بنفس القوة والعزيمة، معتبرا ذلك هزيمة كبرى منى بها الكيان الصهيوني.

واشار قائد الثورة الاسلامية الى الدعم الامريكي والاوروبي الكبير للكيان الصهيوني، وقال: لقد أنفقوا الكثير، وحاولوا الكثير، أمريكا والعديد من الدول الاوروبية قدموا مساعداتهم للكيان الصهيوني بكل قوة، وأصبحت سمعتهم سوداء وقبيحة ومكروهة في العالم، بحيث خرجت تظاهرات ضدهم في شوارع أمريكا، وفي الجامعات الأمريكية، الا ان فصائل المقاومة لا تزال موجودة؛ حماس، والجهاد الاسلامي، وحزب الله، مازالت موجودة، الاهالي والشباب المجاهد في الضفة الغربية موجودون، وهناك أماكن أخرى تقارع العدو ..هذه تشكل اكبر هزيمة.