شاهد.. مراسل العالم يتنقل بين الركام في الضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

وشارك مراسل العالم في جولة للصحفيين الميدانيين في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت التي استهداف عنيف من قبل الغارات الاسرائيلية ليل امس وحتى هذا الصباح.

واشار مراسلنا الى تدمير غارات اسرائيلية لمجمعات وابنية سكنية في تحويطة الغدير، حيث لاتزال سحب الدخان تتصاعد من المكان، لافتا الى انه رغم الدمار الهائل فان الرايات الحسينية ورايات حزب الله خفاقة على المبنى.

واضاف ان الغارة استهدفت مجمع سكني حيث يقوم الاحتلال باستهدف المجمعات السكنية والمدنيين ويمارس سياسة التهجير من اجل الضغط على المقاومة و بيئة المقاومة.

واكد انه لا يوجد اهداف عسكرية او قتالية تم استهدفها في هذه الغارة، كونها ابنية سكنية للمدنيين.

وبين ان حزب الله والمقاومة الاسلامية رد على هذه الغارات من خلال استهداف العمق الاسرائيلي واطلاق الصليات الصاروخية الكثيفة مستهدفا العمق الصهيوني والثكنات العسكرية الاسرائيلية.

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