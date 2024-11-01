الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسل العالم يتنقل بين الركام في الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

وثقت كاميرا العالم اثار الغارات الجوية العنيفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

العالم - مراسلون

وشارك مراسل العالم في جولة للصحفيين الميدانيين في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت التي استهداف عنيف من قبل الغارات الاسرائيلية ليل امس وحتى هذا الصباح.

واشار مراسلنا الى تدمير غارات اسرائيلية لمجمعات وابنية سكنية في تحويطة الغدير، حيث لاتزال سحب الدخان تتصاعد من المكان، لافتا الى انه رغم الدمار الهائل فان الرايات الحسينية ورايات حزب الله خفاقة على المبنى.

واضاف ان الغارة استهدفت مجمع سكني حيث يقوم الاحتلال باستهدف المجمعات السكنية والمدنيين ويمارس سياسة التهجير من اجل الضغط على المقاومة و بيئة المقاومة.

واكد انه لا يوجد اهداف عسكرية او قتالية تم استهدفها في هذه الغارة، كونها ابنية سكنية للمدنيين.

وبين ان حزب الله والمقاومة الاسلامية رد على هذه الغارات من خلال استهداف العمق الاسرائيلي واطلاق الصليات الصاروخية الكثيفة مستهدفا العمق الصهيوني والثكنات العسكرية الاسرائيلية.

المزيد بالفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ميقاتي: التصريحات 'الإسرائيلية' تؤكد رفض الحلول المقترحة

حرب الصورة.. اعلام المقاومة الإسلامية الحربي يهزم التعتيم الاسرائيلي