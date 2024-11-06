إقالة غالانت.. الكيان يتصدع

العالم - باختصار
في أول تعليق له على قرار إقالته، قال غالانت إن أمن "إسرائيل" كان وسيبقى رسالته في الحياة.
زعيم المعارضه يائير لبيد: إقالة غالانت في خضم الحرب عمل جنوني .
العضو السابق بمجلس الحرب بني غانتس: إقاله غالانت سياسية وعلى حساب أمن الدولة.
أفيغدور ليبرمان: إذا كان جائزا استبدال وزير الدفاع أثناء الحرب فمن الممكن إستبدال رئيس الوزراء.
مسؤولون أمنيون: إقالة غالانت في هذا التوقيت قرار غير مسؤول بينما نترقب هجوما من إيران.
ايتمار بن غفير: لا يمكن تحقيق النصر الكامل مع غالانت.
وزير الإتصالات شلومو كرعي: غالانت لم يرتق لروح البطولة التي يظهرها الجيش.
القناه 12 العبرية: إندلاع مواجهات بين محتجين على إقالة غالانت والشرطة في تل أبيب.
مسؤول في البيت الأبيض: واشنطن فوجئت كثيرا من قرار نتنياهو إقالة غالانت.
الإذاعة الوطنية الأمريكية: نتنياهو أقال غالانت يوم الإنتخابات لمنع إدارة بايدن من الإحتجاج.
وسائل إعلام عبرية: نتنياهو يتجه بعد إقاله غالانت لإقالة رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك.
مراقبون: إرتدادات إقالة غالانت غدا ستكون كبيرة ومؤثرة على المشهد الإسرائيلي.
خبراء: الكيان الاسرائيلي يتصدع والخلافات الداخلية تتصاعد وقد تؤدي إلى حرب أهلية.
القيادي في حماس سامي أبو زهري: رحل غالانت وبقيت حماس.
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