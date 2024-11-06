إقالة غالانت.. الكيان يتصدع

العالم - باختصار

في أول تعليق له على قرار إقالته، قال غالانت إن أمن "إسرائيل" كان وسيبقى رسالته في الحياة.

زعيم المعارضه يائير لبيد: إقالة غالانت في خضم الحرب عمل جنوني .

العضو السابق بمجلس الحرب بني غانتس: إقاله غالانت سياسية وعلى حساب أمن الدولة.

أفيغدور ليبرمان: إذا كان جائزا استبدال وزير الدفاع أثناء الحرب فمن الممكن إستبدال رئيس الوزراء.

مسؤولون أمنيون: إقالة غالانت في هذا التوقيت قرار غير مسؤول بينما نترقب هجوما من إيران.

ايتمار بن غفير: لا يمكن تحقيق النصر الكامل مع غالانت.

وزير الإتصالات شلومو كرعي: غالانت لم يرتق لروح البطولة التي يظهرها الجيش.

القناه 12 العبرية: إندلاع مواجهات بين محتجين على إقالة غالانت والشرطة في تل أبيب.

مسؤول في البيت الأبيض: واشنطن فوجئت كثيرا من قرار نتنياهو إقالة غالانت.

الإذاعة الوطنية الأمريكية: نتنياهو أقال غالانت يوم الإنتخابات لمنع إدارة بايدن من الإحتجاج.

وسائل إعلام عبرية: نتنياهو يتجه بعد إقاله غالانت لإقالة رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك.

مراقبون: إرتدادات إقالة غالانت غدا ستكون كبيرة ومؤثرة على المشهد الإسرائيلي.

خبراء: الكيان الاسرائيلي يتصدع والخلافات الداخلية تتصاعد وقد تؤدي إلى حرب أهلية.

القيادي في حماس سامي أبو زهري: رحل غالانت وبقيت حماس.

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