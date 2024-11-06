الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..

إقالة غالانت.. الكيان يتصدع

الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن نتنياهو مساء الثلاثاء إقالة غالانت قائلا إنه لا يثق في إدارته للعمليات العسكرية الجارية.

العالم - باختصار

في أول تعليق له على قرار إقالته، قال غالانت إن أمن "إسرائيل" كان وسيبقى رسالته في الحياة.

زعيم المعارضه يائير لبيد: إقالة غالانت في خضم الحرب عمل جنوني .

العضو السابق بمجلس الحرب بني غانتس: إقاله غالانت سياسية وعلى حساب أمن الدولة.

أفيغدور ليبرمان: إذا كان جائزا استبدال وزير الدفاع أثناء الحرب فمن الممكن إستبدال رئيس الوزراء.

مسؤولون أمنيون: إقالة غالانت في هذا التوقيت قرار غير مسؤول بينما نترقب هجوما من إيران.

ايتمار بن غفير: لا يمكن تحقيق النصر الكامل مع غالانت.

وزير الإتصالات شلومو كرعي: غالانت لم يرتق لروح البطولة التي يظهرها الجيش.

القناه 12 العبرية: إندلاع مواجهات بين محتجين على إقالة غالانت والشرطة في تل أبيب.

مسؤول في البيت الأبيض: واشنطن فوجئت كثيرا من قرار نتنياهو إقالة غالانت.

الإذاعة الوطنية الأمريكية: نتنياهو أقال غالانت يوم الإنتخابات لمنع إدارة بايدن من الإحتجاج.

وسائل إعلام عبرية: نتنياهو يتجه بعد إقاله غالانت لإقالة رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك.

مراقبون: إرتدادات إقالة غالانت غدا ستكون كبيرة ومؤثرة على المشهد الإسرائيلي.

خبراء: الكيان الاسرائيلي يتصدع والخلافات الداخلية تتصاعد وقد تؤدي إلى حرب أهلية.

القيادي في حماس سامي أبو زهري: رحل غالانت وبقيت حماس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

'هاآراتص' تكشف فضيحة جديدة لنتنياهو تتعلق بالفساد واستهداف منزله

بالفيديو.. ماذا فعل الاحتلال بمكتب الاونروا بمخيم نورشمس؟!

المقاومة الإسلامية في العراق تصعّد من عملياتها ضد الاحتلال

لماذا ارتفعت حصيلة قتلى الاحتلال في معارك غزة مؤخرا؟