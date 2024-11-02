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في ضاحية بيروت الجنوبية رايات المقاومة ترفع فوق الأنقاض

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

رصدت كاميرا قناة العالم الإخبارية مشاهد الدمار الهائل الذي خلّفته الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وخاصة في منطقة المريجة.

العالم _ مراسلون

وأظهرت المشاهد راية المقاومة الإسلامية _حزب الله_ مرفوعة فوق الأنقاض، إلى جانب الرايات الحسينية، لتعبّر عن صمود المقاومة وسط الركام.

مشاهد الدمار هنا تعكس حجم التدمير المنهجي الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبنية السكنية، في محاولة منه للضغط على بيئة المقاومة، مع استمرار موجة التهجير القسري بحق المدنيين العزل.

وصورت كاميرا قناة العالم سحب الدخان الكثيف التي ما زالت تتصاعد من المبنى السكني الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي بعد مرور ساعات من قصفه.

وأوضح مراسل قناة العالم أنه بالرغم من محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي للضغط على بيئة المقاومة بالنار والدمار، إلا أن المقاومة ستظل ثابتة في الميدان، ومحاطة ببيئتها التي تلتف حولها بإصرار وصمود.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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