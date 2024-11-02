شاب لبناني يتحدى العدوان الإسرائيلي بصنع باقات الزهور+فيديو

العالم _ مراسلون

ورغم الدمار الذي لحق بمنزله ومحله الذي يبيع فيه الزهور، إلا أن علي لم يستسلم للحظة.

وقال علي خزعل في حديث لقناة العالم: "هنا محلي للزهور تدمر، وبيتي تدمر، لكن لما شفته مهدوم ما ضعفت ولا خفت، بل تخيّلت المحل الجديد أجمل وأكبر وأحلى."

وتابع قائلاً: "بالنسبة لنا، هذا مجرد حجر والحجر يتعمر، ونحن واقفين على أرض أعطتنا وأعطيناها."

وأضاف علي: "الضاحية لها جميل كبير علينا ولم تخذلنا أبدًا، وفي ظل هذه الظروف الصعبة واجبنا أن نقف إلى جنبها."

علي جعل من الزهور رسالة أمل وصمود، ينثرها كرمز لإرادة الحياة وسط الركام، قائلاً: "قومي من تحت الردم واستقبلي أشرف الناس."

هكذا هم أبناء الضاحية، بتضحياتهم وصمودهم يُعلّمون العالم معنى العزة والكرامة.

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