صنعاء تجري مناورات واسعة لصد أي هجوم بري أو بحري 

العالم - المشهد اليمني

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' أن القوات البحرية والبرية في القوات المسلحة نفذت سلسلة مناورات عسكرية تكتيكية في الساحل الغربي، مضيفة أن المناورة نفذت عملية محاكاة للتصدي لعمليات هجومية واسعة تشنها قوات معادية عبر أربع موجات هجومية افتراضية على الأراضي اليمنية بمشاركة متكاملة من سفن وقطع حربية بحرية معادية.

وتاتي هذه المناورات بعد أنباء عن وجود مخطط امريكي اسرائيلي لتحريك الجبهات والاستفادة من قوات طارق عفاش التابعة للامارات للاستيلاء على بعض المناطق في الساحل بهدف كسر الحصار البحري الذي تفرضه القوات اليمنية على كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد فشل العمليات العدوانية الجوية التي تنفذها امريكا وبريطانيا وكيان الاحتلال على اليمن.

ضيوف الحلقة:

الخبير العسكري اللواء خالد غراب

المحلل السياسي محمد ابو رأس