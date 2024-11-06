لبنان: إسرائيل مسحت معظم شوارع 37 بلدة ودمرت 40 ألف وحدة سكنية

العالم - لبنان

وقالت الوكالة إنه "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عمومًا والجنوب خصوصًا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها".

وأوضحت الوكالة أن "أكثر من شارع وحي في 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها، وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دُمرت تدميرًا كاملا، وهذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من (بلدة) الناقورة حتى مشارف (بلدة) الخيام".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الشبكات الاجتماعية لحظات تدمير مبان في جنوب لبنان. بينما يقول جيش الاحتلال في بياناته إنه يقوم بتدمير البنية التحتية لحزب الله.

وتصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ نهايات سبتمبر/أيلول الماضي، مصحوبة بعمليات برية في جنوب لبنان تقول إسرائيل إنها "محدودة"، إضافة إلى غارات جوية على مناطق متفرقة من البلاد.

وسقط 3002 شهيد، و13492 مصابًا جراء الحرب في لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين.

وأفادت تقارير إسرائيلية بمقتل عشرات الإسرائيليين على خلفية أحداث الحرب في لبنان وقطاع غزة.