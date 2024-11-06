شاهد/حزب الله يستهدف نهاريا ويوجه رسالة إلى الشيخ قاسم

العالم- لبنان

واعلن حزب الله في بيان : دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، ‏استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‌‏‌‏الإسلامية عند الساعة 5:00 من مساء الثلاثاء 05-11-2024 مدينة "نهاريا" بصليةٍ صاروخية.‏

وفي التسجيل رسالة من "رجال المقاومة في الميدان"، إلى الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.



وفي ما يأتي نص الرسالة:



"من سوح الجهاد، في جنوبنا الغالي. من ترابه وأشجاره الغالية، نهدي السلام إلى أميننا العام، سماحة الشيخ نعيم قاسم ونقول له: السلاح موجود وكثير، السلاح ملقم والصواريخ موجهة في انتظار أوامر قيادة المقاومة الإسلامية.

لا يرهبنا لا عدو اسرائيلي، ولا طاغوت أميركي.

والحرب منذ 40 يوما.. ولو إستمرت 40 عاما، لا أحد في هذا العالم يستطيع ان يلوي ذراع شباب حزب الله ورجاله.

نقول لهم كيدوا كيدكم، واسعوا سعيكم، وإجمعوا شملكم، فنحن سندك معاقلكم، وسنأخذ إسرائيل الى الهاوية بأيدي رجال حزب الله، بإذن الله.

إلى شعب لبنان المقاوم والصامد، الى النازحين والنساء والأطفال والشيوخ من رجال حزب الله، نقول انتم شركاؤنا في الجهاد وبالفتح وبإلحاق الهزيمة بهذا العدو المتغطرس الذي طغى وقتل في غزة الأبرياء، واليوم يقتل الأبرياء والأطفال في لبنان.

فأهدافه العسكرية نفذت، وأهدافنا وصواريخنا ما زالت كثيرة، وخياراتنا كثيرة، وبيننا وبينكم الليالي والميدان والساح".