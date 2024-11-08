إيلون ماسك: أولاف شولتس أحمق

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وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "أولاف أحمق"، في رده على منشور أحد مستخدمي المنصة بشأن انهيار الائتلاف.

واندلعت أزمة سياسية حادة في ألمانيا بسبب خلافات في الائتلاف حول السياسات المتعلقة بالميزانية والسياسات المالية والاقتصادية، بما في ذلك حول المزيد من المساعدة لكييف وحول مسألة تخفيف ما يسمى بكبح الديون (قاعدة تحظر إنفاق المزيد من الأموال من الميزانية).

وقرر المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء، إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وذكر أيضا أنه يريد إثارة مسألة الثقة بحكومته في "البوندستاغ" في 15 يناير 2025.

ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، وحزب الديموقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

وقال أولاف شولتس بعد الإقالة إن ليندنر "خان ثقتي مرارا... العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه".

وأشار المستشار الى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأن التصويت قد يحصل في 15 يناير المقبل "وعندها يمكن لأعضاء البرلمان تقرير ما إذا يريدون تمهيد الطريق لانتخابات مبكرة" قد تجرى بنهاية مارس.