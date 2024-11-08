قوات الاحتلال في كمين القسام شمال غزة

العالم - فلسطين

واعلنت كتائب القسام امس الخميس، إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تفجير عبوة “رعدية” في قوة راجلة لجنود الاحتلال بعد دخولها أحد المباني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” أمس الأربعاء في محيط الدوار الغربي “حارة الخزان” في بيت لاهيا شمال القطاع.



وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في مختلف أنحاء القطاع، فيما يستمر كيان الاحتلال بحربها الشعواء على القطاع لليوم الـ 398 على التوالي.