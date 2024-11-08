وزير العدل الايراني: يجب محاكمة الصهاينة لقتلهم أطفال غزة ولبنان

العالم -إيران

وخلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الدولي لإنهاء العنف ضد الأطفال (EVAC)، والذي يعقد في بوغوتا بكولومبيا في الفترة من 7 الى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، اعرب وزير العدل الايراني ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الطفل "امين حسين رحيمي" عن قلقه العميق إزاء التهجير والإهمال والاختفاء والمجازر الوحشية التي تعرض لها عشرات الآلاف من الأطفال في غزة ولبنان، معتبرا هذه الاعمال مأساة غير مسبوقة في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل ومثال واضح على العنف الأكثر تطرفا.

وأكد رحيمي على ضرورة إنهاء عنف الكيان الصهيوني ضد الأطفال، مضيفا بأن الجمهورية الإسلامية الايرانية تطالب جميع المشاركين في هذا المؤتمر أن يولوا اهتماما جديا باتخاذ تدابير ملموسة على الفور بهذا الخصوص.

كما شدد وزير العدل الايراني على ان يتم الاعتراف و بوضوح بالإصابات التي يتعرض لها الأطفال العزل في غزة ولبنان كجريمة حرب، واكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في فلسطين المحتلة و لبنان وداعميهم.

و طالب بتعيين فريق عمل خاص للتعويض عن الأضرار التي لحقت بقطاع غزة ولبنان.

وبالاشارة الى ان الجميع ملتزمون امام الاطفال،قال رحميمي انه وبحلول نهاية عام 2027، سيتم إعداد وتنفيذ الوثيقة الوطنية لحماية الأطفال من العنف، مشيرا الى انه تم إطلاق نظام شامل لمراقبة وضع حقوق الطفل وتقييم أداء مؤسسات الوصاية لحماية الأطفال ومنع العنف ضدهم.

و انعقد المؤتمر الوزاري الدولي لإنهاء العنف ضد الأطفال باقتراح من كولومبيا وبدعم من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والممثل الخاص لرئيس الأمم المتحدة والسويد يومي 7 و 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 في بوغوتا، عاصمة كولومبيا.

وقد مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا المؤتمر، كل من وزير العدل ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الطفل " أمين حسين رحيمي"، مدير عام الهيئة الوطنية لحقوق الطفل "محمود عليكو" و مدير عام مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل "مسعود علي زادة".