إيران وكازاخستان تؤكدان تطوير التعاون السياحي والاقتصادي الثنائي

العالم - إيران

أشار السفير الايراني لدى كازاخستان علي أكبر جوكار خلال لقائه مع وزير السياحة والرياضة الكازاخستاني يربول ميرزابوسينوف إلى التعاون الرياضي الواسع بين البلدين وأكد على ضرورة تطوير التعاون الثنائي في مجال السياحة.

وأعرب وزير السياحة الكازاخستاني أيضا في هذا اللقاء الذي جرى، أمس الجمعة، عن ارتياحه للعلاقات البناءة بين البلدين في مجال الرياضة، مشيرا الى المشاركة النشطة للبعثة الرياضية الإيرانية في دورة الألعاب العالمية التقليدية الخامسة التي نظمت في آستانا.

وأكد يربول ميرزابوسينوف: أن كازاخستان تدعو ممثلي صناعة السياحة والسياح الإيرانيين للتعرف على التراث الثقافي والتاريخي الغني لكازاخستان وكذلك المشاركة في المعارض السياحية.

وشرح السفير جوكار القدرات السياحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية واصفا السياحة الصحية بأنها أحد المجالات المهمة في هذا المجال.

كما تحدث السفير الايراني لدى كازاخستان، في هذا اللقاء، مع إيغل قوسبان، رئيسة لجنة الشؤون الدولية والدفاع والأمن وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية مع إيران في برلمان كازاخستان.

وأشارت قوسبان أن رئيس كازاخستان يولي أهمية خاصة لتعزيز وتوسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مؤكدة أن التفاعلات بين البلدين في المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف هي نتيجة لهذا النهج الذي اتبعه الطرفان لتوسيع العلاقات.

وفي هذا اللقاء أشار بريك بيسنجاليف رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكازاخستانية مع إيران إلى الاتفاق بين البلدين على زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 3 مليارات دولار، وأكد دعم البرلمان لهذا الأمر.

كما وصف السفير الايراني علي أكبر جوكار العلاقات بين البلدين بالاستراتيجية وقال: على إيران وكازاخستان تعزيز تعاونهما التجاري بما يتوافق مع العلاقات السياسية الرفيعة.

وأشار إلى أهمية الاستثمار المتبادل بين البلدين، ووصف موانئ إيران الجنوبية في الخليج الفارسي وبحر عمان بأنها إحدى الفرص المهمة للاستثمار من قبل كازاخستان.