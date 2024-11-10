مفوض 'أونروا': 'إسرائيل' تُدخل 6% فقط من احتياجات أهالي غزة

العالم - فلسطين

وقال لازاريني: إن "إسرائيل" استخدمت الجوع سلاحاً، إذ يُحرم الناس في غزة من الأساسيات بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة".

وتابع: "تدخل المساعدات إلى القطاع بمتوسط يزيد قليلاً عن 30 شاحنة يوميًا بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين في غزة".

وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، أمس عن وفاة عشرات الأسر جراء الجوع في شمال غزة.

وقال بصل:" عشرات الأسر توفيت جراء الجوع في شمال غزة ، والاحتلال يتعمد هدم المنازل على قاطنيها ويمنعنا من الوصول إلى الضحايا لإنقاذهم في شمال القطاع".