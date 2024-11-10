آخر التطورات.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود بين بلدتَي حولا ومركبا اللبنانية

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن هذه الاشتباكات كانت قد جرت على اكثر من محور، حيث كان المحور الأول على المنطقة التي تفصل بين بلدتي حولا ومركبا للجهة الشرقية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الإحتلال وتدمير دبابة ميركافا عند النقطة التي تطل على بلدة مركبا من الناحية الشرقية.

وأشار مراسلنا إلى التسلل الذي كانت تقوم به بعض وحدات جيش الإحتلال الإسرائيلي من جهة المالكية باتجاه بلدة عيترون حيث اشتبك معها المقاومون من مسافة قريبة وارغموها على التراجع موقعين فيها العدد الكبير من الإصابات، بالاضافة الى محور مارون الراس للجهة الجنوبية الغربية لناحية مدينة بنت جبيل واستهدفت أيضا بوابل من الصليات الصاروخية وهذا تكرر اكثر من مرة على هذه المحاور الثلاث.

وكان قد أعلن حزب الله اليوم الأحد استهداف تجمع لقوات جيش الإحتلال الإسرائيلي بين بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان برشقة صاروخية، مواصلا استهداف الجليل الأعلى، في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على قرى لبنان مستهدفة المنازل وموقعة ضحايا.

كما أعلن الاشتباك مع قوة إسرائيلية متسللة عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة عيترون جنوب لبنان، مشيرا إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...