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مقتل و اعتقال عدة عناصر إرهابية جنوب شرق ايران

مقتل و اعتقال عدة عناصر إرهابية جنوب شرق ايران
الأحد ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن حرس الثورة الاسلامية اليوم الاحد عن مقتل و اعتقال 12 إرهابياً في سيستان وبلوجستان خلال مناورة شهداء الأمن العملياتية.

العالم -ايران

وقال المتحدث باسم مناورة "شهداء الأمن" العميد احمد شفايي في تصريح له اليوم الاحد انه في إطار استمرار عمليات التطهير في منطقة المناورة، تم القضاء على 3 من الإرهابيين العملاء للعدو واعتقال 9 آخرين.

وأضاف العميد شفايي: "كما سلّم اثنان من عناصر الخلايا الإرهابية أنفسهم".

وتابع، منذ بدء المناورة في جنوب شرق البلاد وحتى الآن، تم القضاء على 15 إرهابياً واعتقال 33 آخرين، بالإضافة إلى أن اثنين آخرين قد سلّموا أنفسهم لقوات الأمن.

وشدد ان قوات الأمن عازمة على مواصلة التصدي للإرهابيين والخارجين عن القانون في المنطقة.

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