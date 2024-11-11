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نتنياهو يطلب مجددا تأجيل شهادته بملفات فساد متهم بها

نتنياهو يطلب مجددا تأجيل شهادته بملفات فساد متهم بها
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

طلب رئيس حكومة الكيان المحتل بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، من المحكمة المركزية، تأجيل شهادته في ملفات الفساد المتهم فيها، إلى شهر شباط/فبراير المقبل، بعد أن كانت قد أرجأت في تموز/ يوليو الماضي، بدء شهادته إلى 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

العالم - الاحتلال

وبرر محامو نتنياهو طلب التأجيل بأنه "حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية".

وكان مقربون من نتنياهو قد ادعوا في الفترة الأخيرة عن أن شهادة نتنياهو لا يمكن أن تتم في موعدها لأن إدارة الحرب لم تسمح له بالاستعداد لتقديمها، ولأن تواجده الدائم في المحكمة في هذه الفترة يشكل خطرا على حياته وحياة باقي المتواجدين في قاعة المحكمة.

وطالب محامو نتنياهو، في حزيران/يونيو الماضي، تأجيل الإدلاء بشهادته إلى آذار/مارس المقبل، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وقال القضاة في قرارهم حينها إنه "توجد مصلحة عامة جوهرية بدفع الإجراءات بقدر الإمكان".

كذلك رفض القضاة طلب نتنياهو بعد البدء بالاستماع إلى شهادته إلى حين النظر بطلب بشأن إلغاء الاتهامات ضده بادعاء وجود إخفاقات في التحقيق وإنفاذ القانون بشكل انتقائي.

وبدأت محاكمة نتنياهو في كانون الثاني/يناير العام 2020، وهو متهم بالملفين 2000 و4000 بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب صفقات مشبوهة مع ناشري موقع "واللا" الإلكتروني وصحيفة "يديعوت أحرونوت، وهو متهم في الملف 1000 بتلقي هدايا من أثرياء، كما يوصف هذا الملف بـ"ملف المنافع الشخصية".

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