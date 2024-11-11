شمال الاراضي المحتلة تحت نيران صواريخ المقاومة + فيديو وصور

العالم - لبنان



وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن الاستهداف الأخير تسبب في اندلاع حرائق في معظم مباني المغتصبات وفي الأماكن المستهدفة قرب حيفا، حيث شوهدت ألسنة النيران في أكثر من مكان، مؤكدة إصابة عدد من المستوطنين خلال هذه الرشقة الكبيرة والنوعية، واصفة الهجوم بأنه الأعنف منذ بدء المواجهة الأخيرة مع حزب الله، مشيرة إلى أن حزب الله أطلق ما يقارب 90 صاروخاً على المستوطنات منذ صباح اليوم.



لكن وسائل الاعلام الاسرائيلية لازالت تواصل سياسة التكتم والرقابة الاعلامية وتم تشديد قبضة الرقابة الحكومية والعسكرية على الإعلام خاصة تجاه عديد قتلى الجيش والمستوطنين.



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مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع "أفيتال" التابع لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل بصواريخ "ملاك١"

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عمليات المقاومة الاسلامية الاثنين 11 تشرين الثاني 2024

بيان رقم 1:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الاثنين 11-11-2024، تجمّعاً لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ



بيان رقم 2:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الاثنين 11-11-2024، تجمّعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد، بصليةٍ صاروخية.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ



بيان رقم 3:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة ليل أمس الأحد 10-11-2024، مدينة صفد المحتلة بصليةٍ صاروخية.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 4:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 11:30 من صباح اليوم الإثنين 11-11-2024، مستوطنة "معالوت ترشيحا" بصليةٍ صاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 5:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‌‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:10 من ظهر اليوم الإثنين 11-11-2024، قاعدة تدريب للواء المظليين في ‏مستوطنة "كرمئيل"، بصليةٍ صاروخية كبيرة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ



بيان رقم 6:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، هجومًا جوّيًا بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقيّة لبلدة مارون الراس، وأصابت أهدافها بدقة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 7:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:10 من ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، هجومًا جوّيًا بِسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمّعٍ لقوات جيش العدو في مستوطنة "أفيفيم" وأصابت أهدافها بدقة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 8:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم



دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الإثنين 11-11-2024، تجمّعاً لقوات جيش العدو "الإسرائيلي" في مستوطنة "أفيفيم" بالقذائف المدفعية.



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 9:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الإثنين 11-11-2024، تجمّعاً لقوات جيش العدو "الإسرائيلي" عند الأطراف الشرقية في بلدة مارون الراس بالقذائف المدفعية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 10:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 من ظهر اليوم الإثنين 11-11-2024، مستوطنة "غورن" بصلية صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 11:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 12:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 13:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:10 من بعد ظهر اليوم الاثنين 11-11-2024، قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا المحتلة بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 11-11-2024‏

‏08 جمادى الأولى 1446 هـ