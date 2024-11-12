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6 شهداء بقصف طائرة مسيرة للاحتلال مواطنين في دير البلح

6 شهداء بقصف طائرة مسيرة للاحتلال مواطنين في دير البلح
الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

استشهد 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بقصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل جثماين 6 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين بالقرب من عيادة الوكالة على شارع البحر في المدينة.

وفي قصف مماثل، تم نقل شهيد ونحو 20 جريحًا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بعد قصف طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كوبتر" في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال المدينة.

وكان مستشفى العودة في النصيرات قد استقبل، صباح اليوم، جثامين ثلاثة شهداء و11 مصابًا إثر قصف استهدف منزلًا في حي الرحمة بمنطقة المخيم الجديد غرب النصيرات.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى نحو 43,603، في حين تجاوز عدد المصابين 102,929 شخصًا، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.

ولا تزال الفرق الإنسانية والطبية تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى آلاف الضحايا، الذين يقبعون تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها، في ظل القصف المتواصل على القطاع.

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