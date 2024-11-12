المقاومة تقتل 4 جنود من كتيبة 'شمشون' شمال قطاع غزة

العالم - فلسطين

وذكرت صحيفة معاريف أن الجنود الأربعة قتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع في بيت لاهيا.

وقد أعلن جيش الاحتلال أسماء الجنود القتلى، وهم "أور كاتس"، "نافيه يائير أسولين"، "جاري لالهرو"، و"إيكيمه زولات".

وينتمي الجنود لكتيبة "شمشون"وأنشئت عام 1989 كوحدة مستعربين على إثر اندلاع الانتفاضة الأولى تم حل الوحدة عام 1995 بعد اتفاق أوسلو ونقل السيطرة على غزة للسلطة، وأعيد تشكيلها عام 1998 ولكن كواحدة من ست كتائب مشاة مخصصة للقتال في المناطق المكتظة.

وتركز عمل الوحدة في قطاع غزة وبعد انسحاب 2005 انتقلت للضفة وأُلحقت بلواء "كفير".

ومنذ عام 2008 أصبحت الكتيبة مسؤولة عن محافظة بيت لحم، وشاركت في حرب الإبادة وقتلت المقاومة 4 من جنودها في شمال قطاع غزة في 11 نوفمبر 2024

ويوم أمس أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد كان قائد فرقة في وحدة لوتار في معركة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش إنه قتل بصاروخ مضاد للدبابات في جباليا شمال قطاع غزة. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن "هذا ما سمح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشره".

وأكد جيش الاحتلال أن 11 جنديا إصيبوا يوم الاثنين في معارك غزة.

ووحدة لوتار أنشئت عام 1974 وهي من أهم وحدات النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومسؤولة عن تدريب جميع وحدات جيش الاحتلال.

ويتركز عمل الوحدة في التدخل والسيطرة في العمليات الخاصة، ويقع مقر الوحدة في معسكر آدم وسط فلسطين المحتلة، إلى جانب ذلك قتلت المقاومة في 11 نوفمبر قائد فريق في الوحدة في شمال قطاع غزة.

ومع استمرار الجرائم وتكبد جيش الاحتلال خسائر فادحة على مدى أكثر من 400 يوم من العدوان يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي نقصًا في الأفراد، ويحتاج إلى آلاف الجنود لتعزيز قواته.