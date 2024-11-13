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كيان الاحتلال يعتقل مواطنين في الضفة الغربية بعد اقتحامها

كيان الاحتلال يعتقل مواطنين في الضفة الغربية بعد اقتحامها
الأربعاء ١٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

العالم _ فلسطين

وتخلل عملية المداهمات والاقتحامات تحقيقات ميدانية واسعة، وتخريب وعبث بمحتويات منازل المواطنين.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد سائد، بعد اقتحام منزله بالمدينة بهدف الضغط على نجله لتسليم نفسه.

وفي بلاطة شرق المدينة، اعتقلت قوات الاحتلال نضال كساب بعد اقتحام منزله، للضغط على نجله أيضا لتسليم نفسه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية قريوت جنوب نابلس.

وفي قلقيلية، قامت قوات الاحتلال باعتقالات، خلال اقتحام قرية إماتين شرق المدينة، وعاثت خرابا كبيرا في منازلها.

وطالت اقتحامات الاحتلال قرية اليامون غرب مدينة جنين، حيث دارت مواجهات واشتباكات مسلحة عنيفة، من دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

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