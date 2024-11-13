ممثل شخصية يوسف الصديق يدعو لمزيد من التضامن مع فلسطين

العالم _ ايران

وحلّ مصطفى زماني على الشاشة الصغيرة في تونس كضيف شرف على الدورة الثانية للمهرجان الوطني للمسرح التونسي التي تختتم يوم الخميس في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأكد خلال ندوة صحافية نظمت معه التزامه بالقضايا الإنسانية والإجتماعية، وأشار إلى أنه لم يعرض عليه بعد أي سيناريو مميز يتناول قضايا مثل المقاومة الفلسطينية، أو العدوان على لبنان حالياً.

زماني دعا الشعوب العربية إلى مزيد من التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال حركات رمزية تُصور وتُنشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي كي لا تصبح حرب الإبادة أمراً عادياً ومقبولاً في هذه المجتمعات.

الفنان الإيراني اعتبر إن العدوان الذي يشنه الاحتلال على فلسطين ولبنان وإيران إنما يهدف إلى القضاء على حركات المقاومة الفلسطينية مثل "حماس"، وحزب الله، إضافة إلى التأثير على إيران.