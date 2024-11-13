بالفيديو: حزب الله يكشف عن مميزات صاروخ 'فادي 6'

العالم - لبنان

ودخل الصاروخ الخدمة اليوم الاربعاء وتم استخدامه في عملية استهداف جديدة لقاعدة "تل نوف" الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي، الواقعة جنوب شرق تل أبيب (يافا المحتلة).

وفي مقطع فيديو بثه الإعلام الحربي للحزب، عن مواصفات الصاروخ، حيث يبلغ قطر الصاروخ الدقيق 302 مليمترا مع رأس حربي زنة 140 كيلوغرام، بينما يصل الوزن الكلي للصاروخ 650 كيلوغرام.

ويعتبر "فادي 6" صاروخ أرض- أرض تكتيكي ويستخدم في القصف المساحي بهامش خطأ ضئيل، حسب بيان الحزب.

وذكر الإعلام الحربي أن "فادي 6" يستخدم لتوسيع رقعة العمليات إلى مناطق العمق ويمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة ويعمل بالوقود الصلب المركب.

ووزّع الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة قاعدة "تل نوف" الجوّية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي جنوب شرق تل أبيب.

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وتعد صواريخ "فادي" جزءًا من منظومة الصواريخ المتقدمة التي يعتمد عليها حزب الله في عملياته العسكرية للتصدي للعدوان الاسرائيلي. وظهر الصاروخ لأول مرة في مقطع مصور نشره الحزب في منشأة "عماد 4"، والتي تضم تجهيزات عسكرية وراجمة صواريخ تحت الأرض. وكانت أول عملية استخدام لصواريخ "فادي" في هجمات استهدفت شمال الكيان الإسرائيلي ومناطق في الجولان السوري المحتل في أيلول 2024.



صواريخ "فادي" سميت على اسم المقاوم فادي حسن طويل، شقيق القائد في حزب الله وسام طويل. فادي طويل ولد في 10 أيار 1969 في بيروت الغربية، وانضم للمقاومة عام 1982. استشهد خلال عملية "بدر الكبرى" في 30 أيار 1987، حيث ظل جثمانه في ساحة المعركة لمدة 8 أيام قبل أن يتمكن رفاقه من استعادته. في كانون الثاني 2024، استشهد شقيقه القائد العسكري وسام طويل في عملية للمقاومة في جنوب لبنان.



وفي 22 أيلول 2024، أعلن حزب الله عن تصعيد عملياته على شمال الاراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتلين باستخدام صواريخ فادي 1 و2. استهدفت الصواريخ مواقع إسرائيلية استراتيجية مثل قاعدة ومطار "رامات ديفيد" جنوب شرق حيفا ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة "رافائيل" شمال حيفا.