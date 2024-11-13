نبيه بري يلتقي جنبلاط في عين التينة ويبحثان آخر المستجدات

العالم - لبنان

وجرى خلال اللقاء البحث بآخر تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين، وقد غادر جنبلاط من دون الادلاء بتصريح.

وفي وقت سابق أكد رئيس المجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن أي حل يحقق مصالح كيان الاحتلال على حساب لبنان مرفوض.

وبشأن ما يطرحه كيان الاحتلال الصهيوني من حل بشروطه وتسوية لمصلحته، قال بري "موقفنا واضح؛ وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، ثم هل من عاقل يعتقد أننا سنوافق على تسوية أو حل يحقق مصلحة "إسرائيل" على حساب لبنان وسيادته؟".

وأشار، بري، إلى أنه "في سبتمبر الماضي طرح الفرنسيون مبادرة مشى فيها الأميركيون ووقعت عليها مجموعة كبيرة من الدول، وجرى إطلاقها على شكل نداء لإنهاء الحرب، مضيفا، أن الجميع استجابوا لهذا النداء باستثناء "إسرائيل" التي وحدها لم تستجب لذلك ونسفت هذا المسعى، والآن هذا النداء أصبح وراءنا ولا عودة له، إذ إن المطلوب هو وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بلا حرف زائد أو حرف ناقص، وهذا ما اتفقنا عليه مع هوكشتاين".

وحول مزاعم وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، بأن "إسرائيل" انتصرت على حزب الله، سأل الرئيس بري: "عن أي انتصار يتحدثون؟، هل انتصروا في غزة؟"، مضيفا "13 شهرًا من الحرب على القطاع، ولم يتمكنوا من إعادة الأسرى، ولم يتمكنوا من حماس، بالعكس فإن حماس ما تزال تقاتل وتقاوم بشراسة، والأسرى "الإسرائيليون" ما يزالون لديها".

وأردف بقوله "في لبنان قاموا باغتيالات لقيادات حزب الله ودمروا البيوت وهدموا الأبنية المدنية وقتلوا المدنيين، فهل هذا انتصار، وهل انتصروا على أرض الواقع، وهل مكنتهم هذه الاغتيالات وكل هذا التدمير والقتل من الانتصار؟".

واستطرد: "لقد مضى ما يزيد عن 45 يومًا من الحرب على لبنان، ولم يتمكنوا بكل القوة التي استخدموها من أن يتقدموا ويثبتوا في أي مكان في القرى اللبنانية المستهدفة، بالعكس يتسللون ثم يهربون، والنتيجة انهم لم يغيروا في الميدان شيئًا، وهذا الميدان كما هو مؤكد هو الذي يقول كلمته في نهاية المطاف".

وردًا على سؤال عما يُحكى عن قلق الكيان الاسرائيلي من صدور قرار ضدها في مجلس الأمن الدولي، قال الرئيس بري: "ومتى احترمت "إسرائيل" قرارات مجلس الأمن، ومتى أقامت لها وزنًا، ولو انها تحترمها وتقلق منها لكانت طبقت سلسلة القرارات التي صدرت، ولا سيما القرارين 242 و338، ولكانت احترمت القرار 1701 الذي خرقته لما يزيد عن 30 ألف مرة".