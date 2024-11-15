مقاومون يحاصرون قوةً إسرائيلية ويمنعوها من سحب مصابيها

العالم – خاص بالعالم

في هذه المشاهد يحاصر رجال المقاومة بالرصاص والأسلحة الصاروخية قوة من جيش الاحتلال كانت تتمركز داخل مقام النبي شمعون على أطراف بلدة شمع وفيما تطلق القوات الاسرائيلية قنابل دخانية لمحاولة سحب مصابيها والمحاصرين من جنودها تواصل المقاومة إمطارهم بالرصاص.



واستهدف المقاومون جرافة لجيش الاحتلال في محيط مسجد بلدة شمع ودبابة 'ميركافا' ثانية بالتزامن مع تصاعد حدة الاشتباكات واستمرارها.



وعلى الحدود اللبنانية الجنوبية أعلنت المقاومة عن استهدافها تجمعات لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة مركبا وفي أطراف بلدتي مارون الراس وطلوسة وفي بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

والى شمالي فلسطين المحتلة استهدفت المقاومة بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا وقاعدة شراغا المقر الاداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المحتلة.



وفيما تحدث إعلام الاحتلال عن سقوط ثلاث إصابات في الكريوت مشيرا الى اندلاع حرائق في منطقة الجليل الغربي عقب سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

أعلنت المقاومة عن استهدافها بصليات صاروخية مستوطنة ديشون وتجمعات لقوات الاحتلال في مستوطنتي مسكاف عام وسعسع وتجمعا آخرفي ثكنة يفتاح.

صحيفة 'معاريف' الإسرائيلية قالت إن 'حزب الله نجح مؤخرا في ضرب أهداف استراتيجية في كيان الاحتلال بطائرات بدون طيار.



بينما أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 'التقدير في الكيان هو أن حزب الله قادر على مواصلة الحرب ولن يتعجل في قبول مقترح التسوية وأن الحزب والحكومة اللبنانية لن يقبلا بحرية العمل الإسرائيلية حال حدوث انتهاكات'.



أما صحيفة 'إسرائيل هيوم'وتعليقا على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي المعين حديثا يسرائيل كاتس فاعتبرت أن هدف نزع سلاح حزب الله غير ممكن وإذا أصر عليه الكيان فسوف يطارد الشبح إلى الأبد.



وقالت الصحيفة إن الكيان تلقى صفعة بسبب الفجوة بين الحديث عن نصر في لبنان والثمن الباهظ الذي يدفع بالدماء وسحق المستوطنات.



مشيرة الى أن الحياة في 'نهاريا' وعكا و خليج حيفا لا تطاق والثمن الذي يدفعه الكثيرون جراء إطالة أمد الحرب كبير..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...