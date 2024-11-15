طائرات ومدفعية الاحتلال تواصل غاراتها وقصفها العنيف لمناطق غزة المتفرقة

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 42 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 24 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وارتقى شهيدان ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات مروحية إسرائيلية بعدد من الصواريخ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للاعلام" باستشهاد ناهض معمر وابنته وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما وقعت إصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال مجددا عمليات نسف في الأنحاء الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.