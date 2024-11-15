من تونس مصطفى زماني يؤكد للعالم: أهمية التضامن لدعم غزة ولبنان

العالم - مراسلون

نحو قاعة الفن الرابع وسط العاصمة تونس تداعى رواد المسرح من أجل فعاليات اختتام مهرجان المسرح التونسي في دورته الثانية، دورة احتفت بالمقاومة واستضافت الممثل الايراني مصطفى زماني لتكريمه بحضور وزيرة الثقافة التونسية.

مصطفى زماني الذي اشتهر بتمثيله دور النبي يوسف عليه السلام في مسلسل يوسف الصديق ، تحدث للجمهور التونسي مؤكدا ضرورة دعم غزة ولبنان و أهمية التضامن العربي والإسلامي من أجل ذلك.

وقال الممثل الإيراني، مصطفى زماني، ان " اتصور انني الان مع هذه المجزرة في لبنان وفلسطينن يجب على كل الدول العربية والاسلامية ان توحد كي ندعم هذه القضية الفلسطينية".

الى لبنان اهدى مهرجان المسرح لوحة موسيقية تضامنية جسدت وحدة الشعوب في مواجهة الظلم والدمار.

واكد المخرج المسرحي، نزار الكشو، ان " هذا الموقف اعتبره مهم جدا للفنان عموما وللمسرحي ان يتواجد ويجب ان يكون موجود في كل المحافل ويحاول ان يعبر لان المقاومة ليست بالسلاح فقط حتى بالكلمة حتى بلفت انتباه العالم".

خمسة عشر عرضا مسرحيا تابعها الجمهور التونسي على مدى اسبوع اتسقت مضامينها في سبيل الانتصار للانسانية وللعدل وللحرية.

واوضح مدير المسرح البلدي بتونس، إكرام عزوز ، ان " الاطروحات الموجودة لها طابع انساني ووجودي وبحث عن هوية تنخرط في هذه الهوية الانسانية التي هي الداعم الاصلي لمفهوم المقاومة، المقاومة حاليا هي مقاومة ضد لامية اخرى ثبت ان يتزعمها ادعية حقوق الانسان".

تعيد الثقافة كما المقاومة إنتاج المعنى الحقيقي لقيم سامية تسعى قوى العدوان لهدمها.