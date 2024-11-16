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محكمة ايرانية تدين أمريكا بدفع تعويضات لعوائل الشهداء الايرانيين

محكمة ايرانية تدين أمريكا بدفع تعويضات لعوائل الشهداء الايرانيين
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أدانت محكمة ايرانية، امريكا بدفع 48 مليار دولار كتعويضات لعوائل شهداء مدافعي الحرم بسبب دعمها للجماعات الارهابية.

العالم- ايران

وادانت المحكمة التي تنظر في شكوى أهالي الشهداء الذين دافعوا عن الاماكن المقدسة في سوريا والعراق، أمريكا بدفع 48.860 مليار دولار كتعويضات لاهالي هؤالاء الشهداء.

وتمت قراءة قرار المحكمة التي تنظر شكوى 700 من ذوي الشهداء الذين دافعوا عن الاماكن المقدسة ضد الحكومة الأمريكية لدعمها العلني للجماعات الإرهابية والتكفيرية، اليوم السبت 16نوفمبر، بحضور أهالي الشهداء، والعميد سهراب علي شمخاني النائب القانوني للحرس الثوري الإيراني ومجموعة من المحامين.

وصدرت المحكة حكمها بعد عقد جلستين في الفرع 55 للمحكمة القانونية الخاصة للعلاقات الدولية في طهران برئاسة القاضي مجيد حسين زاده. وتشمل هذه القضية 38 محامياً من 27 محافظة.

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