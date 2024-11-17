شاهد.. أضرار كبيرة في حيفا المحتلة اثر سقوط صواريخ حزب الله النوعية

العالم - فلسطین

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم السبت، عن اندلاع حرائق كبيرة، في حيفا، بعد سقوط صواريخ أطلقها حزب الله.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد فيما تحاول فرق الإطفاء السيطرة على الحريق.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنذ عدداَ من الصواريخ سقطت في حيفا، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تصدت لصواريخ أطلقت من لبنان في أجواء حيفا.

وأفادت “القناة 14” العبرية بأن أضرارا جسيمة لحقت بعدد من المباني والمركبات بمنطقة الكرمل بمدينة حيفا.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن إصابة مباشرة لمبنى في منطقة الكرمل بمدينة حيفا أدى لاندلاع حريق كبير فيه.

وأشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة للقصف.

و أفادت صحيفة يديعوت احرنوت عن إصابة امرأة، نتيجة سقوط صاروخ على أحد المباني، ما ادّى الى الحاق أضرار بالمبنى المستهدف، وعدد من السيارات.

كما نقلت وسائل اعلام عبرية، عن فرق الإسعاف الإسرائيلية، أنّ 5 أشخاص أصيبوا بجروح أثناء هروبهم بعد القصف الأخير على حيفا.

و كانت وسائل اعلام عبرية، أفادت عن إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه حيفا، وانفجار عدد منها في المدينة ، متسببة بوقوع أضرار فيها، و انقطاع التيّار الكهربائي، عن مناطق واسعة في المدينة ومحيطها.

و تمّ تفعيل صافرات الانذار من قبل جيش العدو الاسرائيلي بالتزامن مع محاولات التصدّي لصواريخ المقاومة.

ونقلت وسائل اعلام عبرية، عن جيش العدو أنّ الدفاعات الجوية الإسرائيلية نفذت 6 عمليات اعتراض لصواريخ أطلقت من لبنان في سماء مدينة حيفا.

و في بيان صادر عنها، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بصليات من الصواريخ النوعيّة، عند الساعة 07:45 من مساء اليوم السبت 16-11-2024، مجموعة من القواعد العسكريّة في مدينة حيفا المُحتلّة ومنطقة الكرمل، على الشكل الآتي:

1. قاعدة حيفا التقنيّة (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شرق مدينة حيفا المُحتلّة.

2. قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

3. قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

4. قاعدة طيرة الكرمل (تضم فوج وكتيبة نقل المنطقة الشماليّة، بالإضافة إلى قاعدة لوجستيّة بحريّة) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة.

5. وللمرّة الأولى، قاعدة نيشر (محطة غاز تتبع لجيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب شرق ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

واوضحت المقاومة الاسلامية ، أنّ هذه الهجمات تأتي ” دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء “لبيّك ‏يا نصر الله”.