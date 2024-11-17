شاهد.. دلالات زيارة وزير الدفاع الإيراني إلى سوريا في هذا التوقيت

العالم – خاص بالعالم

وقال حسن حسن وهو لواء متقاعد في الجيش السوري و خبير عسكري:"عندما نتحدث عن علاقه سوريه ايرانيه في الامر الطبيعي ان تكون هذه الزيارات سواء كان هناك تصعيد أم لم يكن هناك تصعيد، نحن نتحدث عن جناحي محور المقاومة، وبالتالي هذا لا يقلل من أهمية الخطورة والتهديدات والتحديات التي افرزتها العدوانية الاسرائيلية المنفلتة من كل عقاب بدعم أمريكي".



الزيارة تخللها لقاءات هامة جمعت الضيف الايراني مع كل من وزير الدفاع و قائدِ الأركان السوريين، حيث تم بحث تعزيز وتوطيد العلاقات الدفاعية الثنائية، والتأكيد على الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن.

وقال خالد غرير وهو خبير استراتيجي:"النزاع على الجولان والإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، بطبيعة الحال فإن المرحلة الحالية تسمح بتغيير وبصياغة استراتيجية جديدة للتعامل مع التهديدات الاسرائيلية والإنتهاكات للاجواء السورية واعادة ترتيب المشهد بما يتوافق معه المصالح السورية الاستراتيجية، وهذا التعاون ينظر في إطار اللقاء وزيري الدفاع وبالتأكيد ستكون هناك عنونة لمرحلة جديدة لها علاقه بسياقه وتعديل قواعد اشتباك فيما يتعلق بالحدود السورية مع فلسطين المحتلة".



وكان قد اُستقبل الضيف بمراسم رسمية في وزارة الدفاع السورية ، كما تستقبل دمشق أحباءها واصدقاءها المقربين، ليكون جليّاً ان العلاقات استراتيجية وعميقة بين البلدين، و أن المسافة التي تفصلها عن طهران اقرب بكثير من بعدها الجغرافي.

وفي ختام الزيارة ، تم وضع نصب تذكاري في صرح الجندي المجهول، في اشارة على توحد جبهة المقاومة، خلف الدرب الذي خطه شهداء الحق.

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