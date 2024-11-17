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وزير الدفاع الايراني يؤكد استمرار دعم الجمهورية الاسلامية لمحور المقاومة

وزير الدفاع الايراني يؤكد استمرار دعم الجمهورية الاسلامية لمحور المقاومة
الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد طيار عزيز نصير زاده"، على استمرار الجمهورية الاسلامية في حماية محور المقاومة، والحكومة والشعب السوريين.

العالم _ سوريا

جاء ذلك خلال اللقاء، اليوم الاحد، بين وزير الدفاع الايراني ورئيس مكتب الامن الوطني السوري "اللواء كفاح ملحم".

ونوه الجانبان في هذا اللقاء، الى تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العربية السورية، بمختلف المجالات وخاصة الدفاعية والامنية، مع التركيز على اجتثاث جذور الارهاب ومواصلة التعاون الثنائي الهادف الى تعزيز السلام والامن في المنطقة.

الى ذلك، اثنى رئيس مكتب الامن الوطني السوري، على "المواقف المشرفة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، في دعم المقاومة"؛ واصفا اياها تبعث على الامل في قلوب الشعوب الاقليمية.

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