وزير الدفاع الايراني يؤكد استمرار دعم الجمهورية الاسلامية لمحور المقاومة

العالم _ سوريا

جاء ذلك خلال اللقاء، اليوم الاحد، بين وزير الدفاع الايراني ورئيس مكتب الامن الوطني السوري "اللواء كفاح ملحم".

ونوه الجانبان في هذا اللقاء، الى تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العربية السورية، بمختلف المجالات وخاصة الدفاعية والامنية، مع التركيز على اجتثاث جذور الارهاب ومواصلة التعاون الثنائي الهادف الى تعزيز السلام والامن في المنطقة.

الى ذلك، اثنى رئيس مكتب الامن الوطني السوري، على "المواقف المشرفة لسماحة قائد الثورة الاسلامية، في دعم المقاومة"؛ واصفا اياها تبعث على الامل في قلوب الشعوب الاقليمية.