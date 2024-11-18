اللواء سلامي: الحرب الجارية في شرق البحر المتوسط هي معركة من أجل البقاء

العالم - ايران

اللواء سلامي قال في كلمة القاها في مراسم افتتاح الدورة الـ 17 لكلية ومعهد القيادة والادارة في الحرس الثوري (دورة الشهيد خرازي) ان الحرب والدفاع هي حقيقة لبقاء الشعوب وهويتها وان الحروب الدائرة الان في شرق البحر الابيض المتوسط هي معركة من اجل البقاء، قائلا "في جهة يقف محور المقاومة الذي يسعى لمحو الكيان الصهيوني عن صفحة الجغرافيا السياسية في العالم، وفي الجهة المقابلة هناك الصهاينة الذين يحاولون استمرار البقاء والحياة ويدافعون عن وجودهم لان وجودهم اصبح في خطر وانهم يريدون استمرار الحياة ، ومع ذلك فان الارادة الربانية لا تقضي بأن يستمر هؤلاء في سيادتهم وبقائهم في العالم مع ارتكابهم لهذا الكم من الظلم والجور".

وفي جانب آخر من كلمته اكد اللواء سلامي على ضرورة تحديث وتغيير التكتيكات والاستراتيجيات، قائلا ان القيادة يجب ان تتجنب تكرار العادات ويتجه نحو الابداع، كما شدد على ضرورة تربية قادة في الحرس الثوري يتمتعون بالفكر الرفيع وروح الابداع، مضيفا بان دور الاساتذة والطلاب الجامعيين في هذا المسار يعتبر هاما جدا.

واعتبر اللواء سلامي ان من خصائص القائد الناجح هناك الابداع والامساك بزمام المبادرة والقدرة على حل القضايا المعقدة.