حاخام صهيوني يدعو للإسراع ببناء الهيكل بخطة عملية بدل التمنيات

العالم-الاحتلال

أشار سجرون، إلى أن الذرائع التي يروجها البعض لمنع إقامة الهيكل الثالث في هذه المرحلة لتجنب المساس بالحيوانات وعدم استفزاز مليار ونصف مسلم هي حجج وذرائع واهية ليس لها قيمة.

وأضاف: "يجب أن نخجل من أنفسنا حينما نسمع بأن وزير الدفاع الأمريكي الجديد بيت هيجسيث الذي تربى على التوراة ويعلن بأن هدفه هو إقامة الهيكل من جديد معتبرًا إقامته ليست بالمعجزة أو الأمر المستحيل".

وتابع: "يجب أن ندرك بأن إقامة الهيكل هو استمرار طبيعي لوجود وإقامة "إسرائيل" وهو ما يتطلب تجنيد الرأي العام الدولي وإقناعه بأن اليهود يريدون إقامة الهيكل الثالث، وإن لم نفعل ذلك فإن بيت هيجيسث سيسبقنا.

واختتم الحاخام مقاله بالتأكيد على أن الحرب الحالية تكشف عن حقيقة الصراع وطابعه الديني حول الأقصى وقد استدل بذلك قائلا: كل بيت في غزة يحتوى على صورة للأقصى.

ويشار إلى أن ما يسمى وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا لإقامة كنيس في باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد المستوطنين الذين يقتحمونه يوميًا وما يتخلله من أداء طقوس دينية ونفخ للبوق في باحاته تحت حراسة الشرطة.