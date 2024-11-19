إصابات بجنود الاحتلال جنوبي لبنان وبلدة الخيام تواصل التصدي والمقاومة

العالم - الاحتلال

والمعارك لا زالت مستمرة حتى الآن بين المقاومين وقوات الاحتلال عند أطراف بلدة الخيام جنوباً، حيث تركز استهدافات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في الخيام، التي تُهاجم للمرة الثانية في محاولةٍ لاحتلالها.

واستهدف حزب الله 7 تجمعات عسكرية 5 منها في الجهة الجنوبية وتجمعين في شرق الخيام، وأوقع الجنود بين قتلى ومصابين.

وفي شرق مارون الراس الحدودية استهدف حزب الله تجمعاً آخر، كما استهدف تجمعاً لقوات الاحتلال في علما الشعب وتحديداً في غربها بسرب مسيرات انقضاضية.

وعلى صعيد الجبهة الداخلية في شمال فلسطين، حافظ حزب الله حافظ على مستوى مرتفع من النيران باتجاه مستوطنات الشمال حيث استهدف 5 مستوطنات 4 منها تستهدف للمرة الاولى وتوزعت في الجليل الأعلى والغربي.

وهاجمت المقاومة الإسلامية من لبنان 7 تجمعاتٍ عسكرية مختلفة في مناطق الجليل من نهاريا و"شلومي" وصولاً إلى "كريات شمونة".

وعلى صعيد العمق الاستراتيجي، وصلت نيران حزب الله إلى "تل أبيب" وحيفا شمالي فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات، إذ استهدف حزب الله قاعدة "تل حاييم" التي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية، وتبعد عن الحدود 120 كلم وتقع في قلب في مدينة "تل أبيب".

واشتعلت النيران في الشوارع، والمستوطنون ارتموا على الأرض مصابين، وشهدت الشوارع حالة هلع وهرج ومرج، فمن لم يصب بالصواريخ أصيب بحادث سيارة.

وأمس الإثنين، أفشلت "المقاومة محاولات تقدم الاحتلال في الخيام وشمع في جنوبي لبنان، وأوقعت المقاومة القوات الإسرائيلية بكمائن ما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات.

إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين في جنوبي لبنان

من ناحيتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، إنه أصيب نحو 5 جنود إسرائيليين خلال المعارك الدائرة في جنوبي لبنان.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بوقوع حدث أمني عند الحدود الشمالية مع لبنان، مضيفاً أنه أصيب عدد من الجنود، وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن المروحيات "تنقل جنوداً مصابين بحالة خطيرة من الجبهة الشمالية"، مضيفةً أنه وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، بينما وصل 3 مصابين إلى مستشفى "زيف" في صفد.

واليوم أيضا، أقر الإعلام الإسرائيلي بهلاك جندي وإصابة 4 آخرين، اثنان منهم بحال حرجة في هجوم شنته مُسيرة أُطلقت من لبنان على موقع عسكري.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن حصيلة الإصابات التي دخلت مستشفيات الاحتلال، منذ صباح الأحد حتى صباح أمس الاثنين، أي خلال الـ24 ساعة هي 66 إصابة، مبينةً أن عدد الإصابات الكلية التي دخلت مستشفيات الاحتلال الإسرائيلي منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بلغ 22240 إصابة.

وقالت مصادر رسمية إسرائيلية إن ألف عسكري إسرائيلي أصيبوا منذ بداية العملية البرية في جنوب لبنان، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.