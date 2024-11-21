عراقجي: اي قرار ضد ايران من مجلس الحكام  سيخل بعلاقاتنا مع الوكالة

العالم - ايران

وقال عراقجي ان التحركات غير الصائبة للترويكا الاوروبية لاستصدار قرار ضد ايران ستؤدي فقط الى اضعاف التعامل الناشئ بين الوكالة وايران والاخلال به.

وشملت اتصالات وزير الخارجية الايراني الهاتفية، بالاضافة الى غروسي، نظرائه في البرازيل وجنوب افريقيا، وبنغلادش، والجزائر، وبوركينافاسو، وباكستان، وفرنسا، حيث دعا عراقجي نظرائه الى ان تعارض دولهم تحركات الترويكا الاوروبية ومنع تحويل مجلس الحكام الى منصة لتحقيق المطامع السياسية لبعض الدول الغربية التي تملك الاسلحة النووية.

كما حذر عراقجي في اتصاله الهاتفي مع غروسي من صدور قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.